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​Рябчук – о снежном матче в Калининграде: «Это был первый раз, когда я в такую погоду играл»

28 Ноября 2023 • 18:48 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
03.12 19:00

Защитник «Спартака» Олег Рябчук высказался об условиях, в которых матч Российской премьер-лиги на выходных проводили «Балтика» и «красно-белые».

Как известно, футболистам «Балтики» и «Спартака» пришлось играть в снегопад. Игра в Калининграде завершилась победой московской команды со счётом 2:0.

«Это был первый раз, когда я в такую погоду играл. Было очень тяжело, но важно, что мы взяли три очка», - цитирует Рябчука ТАСС.

После шестнадцати туров «Спартак» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на шесть зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Рябчук

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