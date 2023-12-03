​Бериша прокомментировал скандальный момент с Абаскалем

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль получил красную карточку в матче Премьер-лиги против «Ахмата». Испанский тренер был удалён за неспортивное поведение в виде толчка игрока грозненцев Бернарда Бериши.

Оказалось, что Бериша спровоцировал Абаскаля – игрок после первого гола команды прыгал двумя ногами в направлении рулевого «красно-белых».

Давая комментарий для «Матч ТВ», Бериша сказал, что его не волнуют разговоры о провокации с его стороны.

«Удачи в следующей игре, проиграли же», - так ответил Бериша на вопрос о том, что он мог бы сказать Абаскалю.

Также футболист «Ахмата» прокомментировал толчок со стороны Абаскаля.

«Такая реакция, он получил красную карточку за это и проиграл матч», - сказал Бериша.

Напомним, что «Ахмат» обыграл «Спартак» на своём поле со счётом 2:1.