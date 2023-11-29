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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой снова уколол Абаскаля

29 Ноября 2023 • 18:35 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
03.12 19:00

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о наставнике московского «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Ошибка в том, что появляются люди, которые никогда сами не играли, а потом становятся главными тренерами выдающихся команд. Ему без разницы, он отдыхает», — приводит слова Мостового издание «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 29 ноября, «Спартак» проиграл «Оренбургу» (0:1) в гостевом матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ, находясь вдесятером на поле с 40-й минуты. Вторая игра между командами должна пройти в Москве в марте 2024 года.  

В эти минуты проходят еще два кубковых матча: «Динамо» - «Зенит» и «Ростов» - ЦСКА. Следить за событиями в этих играх можно на портале LiveResult.

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Спартак Москва Александр Мостовой Гильермо Абаскаль ещё теги

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