Мостовой снова уколол Абаскаля

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о наставнике московского «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Ошибка в том, что появляются люди, которые никогда сами не играли, а потом становятся главными тренерами выдающихся команд. Ему без разницы, он отдыхает», — приводит слова Мостового издание «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 29 ноября, «Спартак» проиграл «Оренбургу» (0:1) в гостевом матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ, находясь вдесятером на поле с 40-й минуты. Вторая игра между командами должна пройти в Москве в марте 2024 года.

В эти минуты проходят еще два кубковых матча: «Динамо» - «Зенит» и «Ростов» - ЦСКА. Следить за событиями в этих играх можно на портале LiveResult.