Кечинов: Соболев — ключевой игрок «Спартака», конфликт с Абаскалем улажен

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился комментарием о форварде «красно-белых» Александре Соболеве.

«Соболев — ключевой игрок основного состава в «Спартаке». Это лидер команды, он много забивает. Да, у него был конфликт с Абаскалем, но сейчас все улажено», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

В текущей кампании 26-летний Соболев появился на поле в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых пять раз смог поразить ворота соперников. Кроме того, в активе нападающего шесть результативных передач.

Напомним, в минувшем туре РПЛ «Спартак» одолел «Балтику» со счетом 2:0. Соболев сыграл все 90 минут и дважды ассистировал своим партнерам.

Следующим соперником «красно-белых» в чемпионате России станет «Ахмат» (3 декабря).