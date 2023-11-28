Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов: Соболев — ключевой игрок «Спартака», конфликт с Абаскалем улажен

28 Ноября 2023 • 21:00 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
03.12 19:00

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился комментарием о форварде «красно-белых» Александре Соболеве.

«Соболев — ключевой игрок основного состава в «Спартаке». Это лидер команды, он много забивает. Да, у него был конфликт с Абаскалем, но сейчас все улажено», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

В текущей кампании 26-летний Соболев появился на поле в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых пять раз смог поразить ворота соперников. Кроме того, в активе нападающего шесть результативных передач.

Напомним, в минувшем туре РПЛ «Спартак» одолел «Балтику» со счетом 2:0. Соболев сыграл все 90 минут и дважды ассистировал своим партнерам.

Следующим соперником «красно-белых» в чемпионате России станет «Ахмат» (3 декабря).

 

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Александр Соболев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Ноября
18:48
​Рябчук – о снежном матче в Калининграде: «Это был первый раз, когда я в такую погоду играл»
16:31
Ледяхов оценил шансы «Спартака» обогнать «Краснодар»
14:26
Ледяхов: «Спартаку» нужно выложиться, занять место в тройке и пойти отдыхать»
14:24
Масалитин объяснил, как «Спартаку» удалось обрести стабильность
27 Ноября
15:05
Кирьяков: «Спартаку» пора сломать стереотипы о себе»
14:24
Камоцци: «Нет смысла увольнять Абаскаля, всё зашло слишком далеко»
13:48
Агент Селюк: «Конате хочет уйти из «Ахмата»
11:03
Агент Селюк: «Уже зимой будут новости по Конате»
08:53
​Стало известно, какие матчи чемпионата России покажет «Матч ТВ» в прямом эфире в ближайшие выходные
26 Ноября
15:24
Агаларов — о матче с «Оренбургом»: «Неплохо, что прервали серию из поражений»
15:09
Маслов может перебраться к аутсайдерам РПЛ на правах аренды
14:40
Гладилин – о победе «Спартака» над «Балтикой»: «Качество игры на таком поле показать было нереально»
13:50
Щербаченко: «Абаскаль отгадал с Рябчуком»
13:35
Щербаченко: «В Калининграде Соболев был необходим»
13:17
Щербаченко рассказал, за счёт чего «Спартак» обыграл «Балтику»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Ноября
22:36 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Уверен, в «Зените» не думают о возвращении Дзюбы»
22:26 · Россия. Премьер-лига
Фассон: Думаю, что про кризис «Локо» говорить рано
22:21 · Кубок России
Дмитрий Баринов: У нас какая-то проблема — мы плохо начинаем вторые таймы
21:49 · Россия. Премьер-лига
«Коло-Коло» приняло предложение «Оренбурга» по Джорди Томпсону - игрок находится под домашним арестом слухи
21:34 · Кубок России
Александр Мостовой: Я действительно возглавлю сборную Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России
21:27 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» выкупит Сулейманова у «Пари НН» — Наумов
21:27 · Кубок России
Мостовой и Овчинников возглавят сборную пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России
21:18 · Россия. Премьер-лига
Ещенко — об игре Соболева: «Снег — это его стихия»
21:17 · Кубок России
Булыкин: «Локомотив» должен быть доволен ничьей с «Балтикой»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Меня удивили «Краснодар» и «Крылья Советов»
21:07 · Кубок России
Тимур Сулейманов обратился к болельщикам после дубля в ворота «Балтики»
21:00 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Соболев — ключевой игрок «Спартака», конфликт с Абаскалем улажен
20:57 · Кубок России
Смородская: Может быть, «Локомотив» не хочет играть Кубок России дальше
20:55 · Россия. Премьер-лига
Игра с «Факелом» стала для «Рубина» 600-й в Премьер-лиге
20:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Игрок «Химок» Терехов: Российский футбол не деградирует
Все новости
Рекомендуем