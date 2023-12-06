Зиньковский — лучший футболист 17-го тура РПЛ по версии Whoscored

Нападающий московского «Спартака» Антон Зиньковский признан лучшим игроком минувшего тура чемпионата России по версии Whoscored.

В 17-м туре РПЛ «Спартак» на выезде проиграл «Ахмату» со счетом 1:2. По итогам этой встречи Зиньковский получил оценку – 8.7, которая стала самой высокой среди всех игроков во всех матчах тура.

Отметим, что на втором месте в рейтинге оказался защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук, игра которого была оценена на 8.1, а на третьей строчке сразу два игрока «Динамо» — Дмитрий Скопинцев (8.0) и Луис Чавес (8.0).

18-й тур РПЛ стартует 8 декабря матчем между «Локомотивом» и «Уралом». Начало игры запланировано на 19:00 по столичному времени.