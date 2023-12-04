Богосавац рассказал о конфликте с Промесом

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац после матча 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1) рассказал о своём конфликте с нападающим «красно-белых» Квинси Промесом.

По мнению сербского футболиста, ничего страшного в том эпизоде не произошло, так как игроки находились на эмоциях.

«Промес говорил с Семёновым, я пришёл и спросил, что случилось. Он спрашивал меня: «Кто ты?» и других ребят тоже «Кто вы?». Я спросил его: «Кто ты?». И он начал плохие слова говорить. Это эмоции, это футбол, так бывает. Потом мы пожали друг другу руки, всё нормально закончилось», — цитирует Богосаваца «РБ Спорт».

Победа в прошедшей встрече позволила «Ахмату» набрать 16 очков и подняться на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак», в свою очередь, опустился на седьмую строчку. В активе «красно-белых» 27 баллов.