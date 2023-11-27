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​Стало известно, какие матчи чемпионата России покажет «Матч ТВ» в прямом эфире в ближайшие выходные

27 Ноября 2023 • 08:53 Комментировать
Факел
...
Балтика
02.12 14:00

Общедоступный телеканал «Матч ТВ» решил показать в прямом эфире только две игры семнадцатого тура чемпионата России по футболу в ближайшие выходные. Напомню, что тур растянулся на три дня. Первый матч «Факел» – «Балтика» состоится в субботу, 2 декабря, а завершится тур уже только в понедельник, 4 декабря, встречей «Динамо» Москва – «Рубин».

Матчи, которые покажет в выходные в прямом эфире «Матч ТВ»:

- «Пари НН» – «Урал», матч пройдёт в субботу, 2 декабря 2023 года, старт запланирован на 19:30 по московскому времени;

- «Локомотив» Москва – «Зенит», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск в воскресенье, 3 декабря.

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