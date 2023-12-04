​В «Ахмате» высказались о поведении Бериши, спровоцировавшего Абаскаля

Ахмед Айдамиров, который работает на должности генерального директора «Ахмата», прокомментировал поступок игрока команды Бернарда Бериши в матче со «Спартаком».

Как известно, после первого гола «Ахмата» Бериша побеждал праздновать в сторону тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и даже бросился около него двумя ногами вперёд. Бериша получил жёлтую карточку, а Абаскаля удалили, ведь он оттолкнул игрока.

«Наверное, он этого не должен был делать, но дал волю эмоциям, за что получил жёлтую карточку, пропускает следующую игру. То, что дальше произошло, - есть органы, которые с этим разберутся, судья оценил это действие тоже», - цитирует Айдамирова ТАСС.

Что касается возможного наказания для Бериши внутри клуба, то, по словам Айдамирова, это должен решать главный тренер.

Напомним, что «Ахмат» обыграл на своём поле «Спартак» со счётом 2:1.