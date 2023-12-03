«Ахмат» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 17-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Ахмат» и «Спартак».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ахмат - Спартак Москва
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Протокол игры
Шелия Гиорги•Тодорович Дарко•Семёнов Андрей•Челикович Ясмин•Богосавац Мирослав•Ковачев Светослав•Камило Рейжерс•Олейников Иван•Тимофеев Артём• 13'Бериша Бернард•Агаларов Гамид
Селихов Александр•Хлусевич Даниил•Дуарте Алексис•Бабич Срджан•Рябчук Олег•Зобнин Роман•Литвинов Руслан•Игнатов Михаил•Пруцев Данил•Зиньковский Антон•Промес Квинси
03 декабря. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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