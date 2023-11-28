Масалитин объяснил, как «Спартаку» удалось обрести стабильность

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Масалитин объяснил, за счёт чего команде Гильермо Абаскаля удалось обрести стабильность. Напомним, «красно-белые» выиграли своих два последних матча в Российской премьер-лиге.

«Спартак» стал более стабильным, Абаскаль нашел в середине поля сочетание Литвинов – Пруцев, которое выглядит получше, чем связка Мартинса и Мозеса», – цитирует Масалитина «Газета.Ру».

«Спартак» в настоящий момент занимает четвёртую строчку в Российской премьер-лиге. Отставание от первого места, на котором располагается петербургский «Зенит», составляет 6 очков.