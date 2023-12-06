Билялетдинов: «Поступок Бериши должен наказываться красной карточкой»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о поступке игрока «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

Напомним, по ходу встречи 32-летний футболист прыгнул двумя ногами в сторону главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, спровоцировав испанца на грубые действия в отношении себя.

Отметим, что по итогам эпизода Абаскаль был удалён, а Бериша отделался жёлтой карточкой.

«Бериша совершил очень дурацкий поступок. Ну и Абаскаль не должен был так реагировать. Бериша занимался провокацией. Это должно наказываться красной карточкой», — приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

После 17 туров РПЛ «Ахмат» расположился на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков. От седьмого «Спартака» грозненцы отстают на 11 баллов.