Джикия — о поражении от «Ахмата»: Хочется извиниться прежде всего перед болельщиками

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о поражении от грозненского «Ахмата» (1:2) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

Игрок в первую очередь извинился перед болельщиками, которые были на трибунах в Грозном, а по игре он отметил, что немного не получилось.

«В первом тайме не забили хорошие моменты, хорошие подходы. Затем игра перевернулась в следствии того, что пропустили второй гол в начале второго тайма», - приводит слова Джикии «Чемпионат».

За тур перед зимней паузой подопечные Гильермо Абаскаля занимают седьмое место в турнирной таблице с 27 очками в активе.