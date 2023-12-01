Дмитрий Комбаров: «Промес ещё докажет свою важность «Спартаку»

Бывший защитник «красно-белых» Дмитрий Комбаров оценил новость о том, что столичный «Спартак» и один из лидеров команды, Квинси Промес автоматически продлят контракт – до лета 2025 года.

«Он в этом сезоне пока не столь хорош, но он ещё докажет свою важность команде. Немного отдохнёт, наберет форму и проявит себя с лучшей стороны», - говорит Комбаров Metaratings, добавляя, что продление контракта – важнейший шаг и для игрока, и для клуба.

Напомним, что в этом сезоне у Промеса в активе семь голов и восемь голевых передач. Их Квинси оформил в 19 официальных матчах за столичный клуб.

Ранее Андрей Ещенко посоветовал «Спартаку» продлить Промеса до 2030 года.