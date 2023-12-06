Шавло: Бериша уже давно всех провоцирует, но судьи побаиваются в Грозном

Экс-футболист московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о ситуации между нападающим «Ахмата» Бернардом Беришей и наставником «красно-белых» Гильермо Абаскалем.

Напомним, в матче 17-го тура чемпионата России Бериша с двух ног прыгнул в сторону Абаскаля, после чего испанец повалил на газон игрока. Арбитр принял решение удалить Абаскаля, но по непонятным причинам показал Берише только желтую карточку.

«Абаскаль ничего не сделал Берише, просто подвинул его, а тот упал. Ситуацию должен был контролировать судья, но они побаиваются в Грозном. Бериша уже давно всех провоцирует, падет, машет руками», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Игра между «Ахматом» и «Спартаком» завершилась победой грозненского клуба со счетом 2:1. В следующем туре «Ахмат» сыграет с «Ростовом», а «Спартак» встретится с «Крыльями Советов».