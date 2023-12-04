КДК РФС не будет рассматривать поведение полузащитника «Ахмата» Бериши в матче со «Спартаком»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что на ближайшем заседании не будет рассматривать поведение полузащитника грозненского «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака».

Напомним, что игрок сборной Косова во время празднования гола прыгнул с двух ног в наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля, после чего испанец повалил Беришу на газон и получил красную карточку.

«В данном случае у КДК РФС нет особой юрисдикции рассмотреть вопрос с поведением Бернарда Бериши. Потому что судьи видели этот эпизод, оценили его желтой карточкой», - приводит слова Григорьянца ТАСС.