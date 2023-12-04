Шелия высказался о победе над «Спартаком»

Голкипер грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о победе над московским «Спартаком» (2:1) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

Вратарь отметил, что сейчас каждая победа важна, ведь его команда находится внизу турнирной таблицы, но, по его мнению, приятно победить «красно-белых», ведь это может придать дополнительных положительных эмоций.

«Нужно спокойно к этому отнестись — без каких-то громких слов. Будем готовиться к следующей игре и набирать стабильность, чтобы дальше было легче», - приводит слова Шелии «Чемпионат».

«Ахмат» за тур перед зимней паузой занимает 13-е место в турнирной таблице.