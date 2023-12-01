Бывший тренер «Спартака» назвал условие, при котором команда покажет удовлетворительный результат в первой части сезона РПЛ

Бывший тренер «Спартак» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал условие, при котором первая часть сезона для «красно-белых» будет удовлетворительной.

«Пока «Спартак» не удовлетворяет ожиданий. Если выиграет команда две игры и войдёт в тройку, будет удовлетворительно. С таким составом и потенциалом финансовым нужно бороться за чемпионство», — сказал Гладилин.

После 16 туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков. 3 декабря команда под руководством Гильермо Абаскаля проведёт выездной матч против «Ахмата».