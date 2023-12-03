Бериша: «Победа над «Спартаком» — очень важная»

Вингер грозненского «Ахмата» Бернард Бериша высказался о победе над московским «Спартаком» (2:1) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

Игрок сборной Косова отметил, что его команда победила, и очень счастлива этому.

«Мы должны продолжать в том же духе. Победа над «Спартаком» — очень важная», - приводит слова Бериши «Чемпионат».

Напомним, что благодаря победе подопечные Мирослава Ромащенко прервали серию из девяти игр без побед в чемпионате России и смогли выбраться из зоны вылета.

В следующем туре грозненский клуб на своём поле сыграл против «Ростова». Игра состоится 9 декабря