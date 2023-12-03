Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль может быть дисквалифицирован на четыре матча за толчок вингера грозненского «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», главный арбитр матча Евгений Кукуляк в протоколе указал, что испанский специалист совершил агрессивное физическое воздействие на игрока грозненского клуба, толкнув его двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры.

В статье 94 пункта 3 дисциплинарного регламента РФС отмечается, что за такое поведение следует дисквалификация до четырёх игр.