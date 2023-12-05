​Представители «Ахмата» и «Спартака» чуть не подрались в перерыве – информация о конфликте

Первый тайм матча Премьер-лиги «Ахмат» - «Спартак» получился эмоциональным. Как известно, рулевой московской команды Гильермо Абаскаль получил красную карточку – он оттолкнул Бернарда Беришу, который, празднуя гол, зачем-то бросился двумя ногами вперёд около тренера «красно-белых».

По данным телеграм-канала Baza, представители «Ахмата» и «Спартака» конфликтовали в перерыве в подтрибунном помещении.

«Ситуацию подогревали представители «Ахмата», заявлявшие, что спартаковцы «не так себя ведут в гостях», - отмечает источник.

В определённый момент в ситуацию пришлось вмешаться представителям охраны на стадионе. Источник отмечает, что стороны стали договариваться устроить разборки после игры. В тот момент прозвучала угроза, что «Спартак» просто так из Грозного не уедет.

Дальше вопрос решал представитель парламента Чечни Магомед Даудов – он контактировал с представителями «Спартака» и даже общался с футболистами обеих команд, пытаясь их примирить.

Напомним, что «Ахмат» обыграл «Спартак» со счётом 2:1.