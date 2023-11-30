Ковтун: «Бабичу пора становиться настоящим лидером обороны «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун после поражения «красно-белых» от «Оренбурга» (0:1) в матче 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ) высказался об игре защитника московской команды Срджана Бабича.

Напомним, сербский футболист вышел в стартовом составе своей команды и провёл на поле всю игру.

«У этого защитника есть интересные ходы. Но ему пора становиться настоящим лидером обороны «Спартака», больше брать на себя. В целом игра ему удаётся, однако желательно ещё добавить», — приводит слова Ковтуна Bobsoccer.ru.

В текущем сезоне 27-летний Бабич провёл за «Спартак» 11 матчей, в которых забил два гола. Цвета московского клуба серб защищает с августа нынешнего года.