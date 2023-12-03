Бериша после гола прыгнул с двух ног в Абаскаля — испанский специалист повалил игрока и был удалён

Сейчас проходит матч 17-го тура Российской премьер-лиги между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком».

На 33-й минуте Бернард Бериша после гола Гамида Агаларова подбежал к скамейке столичного клуба, это не понравилось наставнику «красно-белых» Гильермо Абаскалю, который толкнул игрока соперника, за что получил красную карточку.

Многие не осудили реакцию испанского специалиста, однако комментатор Дмитрий Шнякин в своём телеграм-канале опубликовал видео, как игрок сборной Косова с двух ног прыгнул в испанца, который не сдержал своих эмоций.