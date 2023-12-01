​Раскрыто будущее Промеса в «Спартаке»

Нападающий Квинси Промес продолжит выступать за «Спартак» - контракт нидерландца будет продлён автоматически (до лета 2025 года). Дело в том, что Промес выполнил условие пролонгации, проведя не менее 60% игр команды в этом сезоне, пишет Metaratings.

Источник отмечает, что заработная плата Промеса останется прежней – 3,5 миллиона евро за сезон. Увеличить свой заработок нападающий сможет за счёт бонусных выплат.

В сезоне 2023/2024 Квинси Промес провёл 19 матчей, в которых записал на свой счёт семь голов и восемь результативных передач на партнёров. В январе футболист отпразднует свой 32-й день рождения.