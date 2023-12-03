Будущее Абаскаля в «Спартаке» будет принято в конце декабря

Совет директоров «Спартака» примет решение о будущем главного тренера столичного клуба Гильермо Абаскаля примет на заседании до конца этого года.

Данную информацию сообщает Metaratings.ru.

Абаскаль руководит «красно-белыми» с лета прошлого года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

Напомним, что сегодня, 3 декабря, «Спартак» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги потерпел поражение от «Ахмата», а испанец был удалён на 33-й минуте за толчок вингера грозненского клуба Бернарда Бериши.

«Спартак» после 17 туров занимает седьмое место в турнирной таблице с 27 очками в активе.