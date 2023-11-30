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Харин не поможет «Ахмату» в игре со «Спартаком»

30 Ноября 2023 • 18:16 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
03.12 19:00

В грядущее воскресенье, 3 декабря 28-летний левый полузащитник «Ахмата» и сборной России Евгений Харин, увы, не поможет своей команде в игре против московского «Спартака».

Как сообщает пресс-служба «Ахмата», Харин перебрал жёлтых карточек и поэтому пропускает игру 17 тура РПЛ.

Всего у левого полузащитника грозненцев в этом сезоне 17 официальных матчей за клуб из столицы Чечни во всех турнирах, в них он оформил две голевые передачи.

Отметим, что под вопросом участие в игре другого игрока «Ахмата» - Владимира Ильина.

Матч «Ахмат» - «Спартак» - в программе 17 тура Российской премьер-лиги.

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