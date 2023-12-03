​Гладилин: «У «Ахмата» была стопроцентная концентрация и самоотдача»

Тревожные ожидания Валерия Гладилина накануне матча «Спартака» с «Ахматом» подтвердились - «красно-белые» проиграли. Бывший тренер клуба считает, что «Ахмат» проявил больше мотивации и воли к победе, за счет чего и добился успеха:

- «Ахмат» находится в опасной зоне, в зоне стыковых матчей. Ясно было, что будет максимальная самоотдача и им нужен будет максимально положительный результат. Здесь от «Ахмата» была стопроцентная концентрация и самоотдача, - цитирует слова Гладилина Vprognoze.ru.

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет в самарскими «Крыльями Советов», это случится девятого декабря.