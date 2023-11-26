Защитник московского «Спартака» Павел Маслов в зимнее трансферное окно может оказаться в стане аутсайдера Российской премьер-лиги. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», 23-летний центрбек может перебраться в «Балтику» на правах аренды.

Маслов в нынешнем сезоне не получает стабильной игровой практики, поэтому не против перезапустить свою карьеру в другом клубе. На счету центрального защитника всего один матч в этом розыгрыше чемпионата России, где Павел отыграл всего 10 минут против воронежского «Факела».

Отметим, что «Балтика» сейчас находится на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ.