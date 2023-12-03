Абаскаль бросал Беришу, Зобнин играл нападающего: из-за кого «Спартак» опростоволосился в Грозном

Ставим оценки игрокам Гильермо Абаскаля

«Спартак» продолжает качели – после двух побед последовали два поражения. В Грозном погода была отличная, может «красно-белым» лучше играть в калининградские метели? Но разговоры после матча вряд ли будут о погоде. Основное внимание к себе приковал Гильермо Абаскаль. Для начала он удивил странной схемой в два форварда Промес – Зобнин, а затем броском Бериши в стиле ММА. На какой-то новый уровень эмоций переходит тренер «Спартака».

Абаскаль «наказал» Беришу за чудо-пас и удалился, потом Зиньковский на кураже счёт сравнял, но этого не хватило даже для ничейного результата. Кто же слабо сыграл в Грозном? Давайте пройдёмся по «красно-белым» персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 46:54, удары по воротам – 4:14, в створ ворот – 3:4, угловые – 2:8. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 6,0. Довольно суматошными получились оба гола «Ахмата», но вряд ли можно высказать претензии голкиперу. Спасал, правда, Александр тоже не много. Всего два сейва накопил, один из которых был по-настоящему классным: не дал Ковачеву вновь отличиться с близкой дистанции.

СРДЖАН БАБИЧ – 4,5. Центр обороны «Спартака» продолжает напоминать проходной двор, эмоциональный всплеск от приобретения Бабича оказался недолгим. Срджан царит в воздухе, но ловкости на «первом этаже» часто недостаёт. Так и сегодня: пустил Агаларова за спину в первом голе, был обыгран во втором. А ещё, из 10 длинных передач Бабича цели достигла всего одна.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 4,0. Ровно те же претензии к Дуарте, только плюсов меньше – он не царил в воздухе. Алексис проиграл шесть единоборств из восьми и был отыгран в обоих голах. То зону свою потеряет, то на финт попадётся.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 5,5. Фланги так сильно не страдали, но и тут есть что сказать. Хлусевич не сдержал Беришу, не оказал нужного давления, поэтому Бернард и выпилил чудо-пас на первый гол. Далее стал играть надёжнее, записал в актив целых четыре отбора.

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ОЛЕГ РЯБЧУК – 4,5. Похожая проблема у Рябчука. Однажды проворонил рывок оппонента, а завершилось всё голом. Ещё и подыграл «Ахмату» Олег, своим подкатом скинув мяч на Тодоровича. В актив записал по одному отбору и перехвату, но всего один раз выиграл верх за четыре эпизода.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 5,0. Неожиданно слабой игре Литвинова немного удивимся. В опорной зоне «Ахмат» сумел создать нужную плотность, чтобы выбить из равновесия Руслана. Его дважды прошли на дриблинге, пять раз из восьми подвинули в борьбе. А традиционных передач из глубины Литвинов сегодня не вырезал вовсе.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 7,5. По объёму проделанной работы наконец увидели мы привычного Пруцева. Вот везде появлялся Данил, истоптавший поле от чужой штрафной площади до своей. И в борьбе был хорош (выиграл 5 эпизодов из 8), и в отборе успевал (2), и голевую атаку в своём стиле развил, завершив забег голевой передачей.

РОМАН ЗОБНИН – 4,5. Неожиданную позицию получил Зобнин, вышедший играть правого вингера. Привязки к обороне не было, а это как будто и плохо. Потому что, отборов-то Роман немного сделал (два), а вот в атаке вообще ни разу не помог. Удар мимо ворот и никакого обострения.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 4,0. Лучшую оценку Игнатову поставил Абаскаль, заменивший его ещё до истечения часа игры. Михаил загубил неплохой момент, а сам подобных не создал. Пять раз мяч потерял, ещё и на жёлтую карточку умудрился наиграть.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 8,0. Лучший игрок в составе «Спартака», постаравшийся сделать острой каждую ситуацию, в которой принимал участие. Нанёс два опасных удара, один из которых стал голевым. Шесть раз удачно шёл в дриблинг, сделал два острых кросса, два отбора и выиграл 13 единоборств. Но только его усилий не хватило.

КВИНСИ ПРОМЕС – 7,0. На созидании решил сосредоточиться Промес, совместивший в себе роль вингера и центрфорварда. Целых семь ключевых передач накопил, развив каждую вторую опасную атаку «Спартака», но в протоколе не отметился в итоге. Да и в борьбе удивил со знаком минус: оборонцы регулярно его двигали, заблокировали оба нанесённых удара.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – б/о. Замены Абаскаля на игру никак не повлияли.

ВИКТОР МОЗЕС – б/о.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – б/о.

ТЕО БОНГОНДА – б/о.