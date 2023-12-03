​Обыграв «Спартак», «Ахмат» прервал затяжную серию без побед

«Ахмат» показал хороший результат в домашнем матче семнадцатого тура Премьер-лиги против «Спартака». Команда Мирослава Ромащенко отпраздновала победу со счётом 2:1.

Для «Ахмата» это первая победа в Премьер-лиге за три месяца. В прошлый раз грозненцы выигрывали матч чемпионата ещё 2 сентября (1:0 в гостях у «Урала»). Серия «Ахмата» без побед в чемпионате в итоге составила девять матчей (три ничьи, шесть поражений).

В 2023 году «Ахмат» проведёт в чемпионате России ещё один матч. В субботу, 9 декабря, команда Мирослава Ромащенко будет играть против «Ростова» на своём поле.