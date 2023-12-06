Кузьмичёв: У «Спартака» боеспособный состав

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев оценил уровень состава «красно-белых».

«Состав боеспособный. Не хватает тренерской мысли, стабильности. Остался один нападающий, но даже с таким составом «Спартаку» по силам находится на второй строчке в таблице РПЛ», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

По мнению функционера, «красно-белым» необходим хороший центральный нападающий. Также Владимир выразил мнение, что потенциальному новому тренеру команды потребуется время для отбора нужных игроков.

Напомним, что после 17-ти туров Российской премьер-лиги «Спартак» находится на седьмом месте в турнирной таблице с 27 очками.