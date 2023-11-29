Деменко поддержал Абаскаля в конфликте с Соболевым

Экс-игрок столичного «Спартака» Максим Деменко поделился комментарием о конфликте главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля с нападающим команды Александром Соболевым.

Напомним, ранее футболист несколько раз пропустил командный завтрак, за что на некоторое время был отстранен от занятий с основной командой.

«Эта ситуация показывает нам, что Абаскаль говорит своим ребятам: если не будет дисциплины, наступит хаос. В этом я его поддерживаю как тренера», — приводит слова Деменко «Газета.Ру».

В нынешнем сезоне 26-летний форвард появился на поле в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых смог забить пять мячей и стал автором шести голевых передач.

В ближайшие выходные дни «Спартак» встретится с «Ахматом» в рамках 17-го тура РПЛ. Игра запланирована на 3 декабря, начало — в 19:00 по мск.