Балахнин: «Спартаку» будет очень тяжело набрать три очка в Грозном»

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от поединка в Грозном.

- «Ахмат» примет «Спартак». Команды на разных полюсах таблицы. Можно ли сказать, что москвичи легко наберут три очка?

- Нет. Со «Спартаком» сложно прогнозировать. Тем более матч будет в Грозном, а хозяева находится на дне таблицы. Им срочно надо выбираться оттуда. Так что гостям будет очень тяжело набрать три очка.

- В последних матчах снова стал играть Соболев. Впереди с ним команда смотрится опаснее?

- По матчу в Калининграде, где Соболев был признан лучшим игроком, трудно сказать, потому что там были сложные погодные условия. В других условиях он может не так хорошо себя проявить. Тем более мы слышали, что есть конфликтные ситуации, обиды. А Соболев не всегда может себя контролировать. Мы это уже видели.

Елена Григорьевская