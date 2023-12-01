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Балахнин: «Спартаку» будет очень тяжело набрать три очка в Грозном» эксклюзив

01 Декабря 2023 • 16:35 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
1 3.05 X 3.60 2 2.30
03.12 19:00

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от поединка в Грозном.

- «Ахмат» примет «Спартак». Команды на разных полюсах таблицы. Можно ли сказать, что москвичи легко наберут три очка?

- Нет. Со «Спартаком» сложно прогнозировать. Тем более матч будет в Грозном, а хозяева находится на дне таблицы. Им срочно надо выбираться оттуда. Так что гостям будет очень тяжело набрать три очка.

- В последних матчах снова стал играть Соболев. Впереди с ним команда смотрится опаснее?

- По матчу в Калининграде, где Соболев был признан лучшим игроком, трудно сказать, потому что там были сложные погодные условия. В других условиях он может не так хорошо себя проявить. Тем более мы слышали, что есть конфликтные ситуации, обиды. А Соболев не всегда может себя контролировать. Мы это уже видели.

Елена Григорьевская

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