​Тихонов поделился прогнозом на матч «Спартака» в Грозном

В воскресенье «Спартак» проведёт гостевой матч против «Ахмата» в рамках 17-го тура чемпионата России. Бывший игрок «красно-белых» Андрей Тихонов поделился своими мыслями об этом поединке.

Тихонов сказал, что «Ахмат» раздаёт очки всем подряд, поэтому он ничего не ждёт от грозненцев в предстоящем матче. По мнению Тихонова, «Спартак» должен выигрывать этот матч, хотя атакующая линия у «красно-белых» оставляет желать лучшего.

«Учитывая, что «Ахмат» на своём поле умеет упираться, прогнозирую победу «Спартака» со счётом 2:0 или 1:0», - цитирует Тихонова Metaratings.

Матч между «Ахматом» и «Спартаком» стартует 3 декабря в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.