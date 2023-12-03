​Тренер «Спартака» Абаскаль был удалён в Грозном

В воскресенье вечером «Спартак» проводит гостевой матч Премьер-лиги против «Ахмата». Ближе к завершению первого тайма грозненской команде удалось открыть счёт – автором гола стал Гамид Агаларов.

Бериша, отдавший ключевой пас, принялся праздновать гол и решил сделать это рядом со скамейкой «Спартака». Это повлекло за собой конфликт, в ходе которого главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль обхватил и оттолкнул Беришу. За неспортивное поведение испанский специалист получил красную карточку.

Стоит сказать, что Бериша тоже был наказан – он получил предупреждение.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Ахмат» - «Спартак» можно в текстовой трансляции.