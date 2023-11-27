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Агент Селюк: «Уже зимой будут новости по Конате»

27 Ноября 2023 • 11:03 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
03.12 19:00

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о будущем своего клиента.

Действующий контракт 25-летнего Конате с «Ахматом» рассчитан до лета 2024 года. По словам Селюка, интерес других клубов к африканскому футболисту по-прежнему сохраняется.

«Уже зимой будут новости по Конате, сейчас пока нет смысла обсуждать его будущее. Мы ждём решения «Ахмата», интерес к Конате есть и всегда был», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне нападающий провёл за «Ахмат» 20 матчей, в которых забил семь голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной «Буркина-Фасо» в 2,5 миллиона евро.

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