Агаларов — о матче с «Оренбургом»: «Неплохо, что прервали серию из поражений»

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов высказался о матче 16-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).

Напомним, гол Агаларова с пенальти в середине второго тайма позволил грозненской команде уйти от поражения. Отметим, что до этого «Ахмат» не набирал очки на протяжении пяти туров подряд.

«Не сказать, что мы удовлетворены результатом, потому что в каждой игре нужно побеждать. Неплохо, что прервали серию из поражений, набрали одно очко, поэтому матч можно записать в актив», — сказал Агаларов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Этот результат позволил «Ахмату» набрать 13 очков и расположиться на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» же занимает 13-е место, опережая грозненцев на один балл.