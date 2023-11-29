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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская: «Если Абаскаля не уволят до зимней паузы, «Спартак» не будет претендовать на медали»

29 Ноября 2023 • 13:45 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
03.12 19:00

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, для того, чтобы «красно-белые» могли претендовать на медали, главного тренера команды Гильермо Абаскаля необходимо отправить в отставку.

«Будет ли «Спартак» претендовать на медали РПЛ в этом сезоне? Если Абаскаля не уволят до зимней паузы, то не будет. Возможно, они будут в пятёрке, но в тройку призёров с такой нестабильной игрой не войдут, наверное», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

После 16 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. От первого «Зенита» «красно-белые» отстают на шесть баллов.

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