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Камоцци: «Нет смысла увольнять Абаскаля, всё зашло слишком далеко»

27 Ноября 2023 • 14:24 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
03.12 19:00

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, выразил мнение, что московскому клубу не стоит отправлять в отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

При этом Камоцци отметил, что 34-летний испанец не подходит «красно-белым».

«Моё мнение не изменилось: он не тот тренер, который нужен «красно-белым». Но увольнять его уже нет смысла. Всё зашло слишком далеко, «Спартаку» придётся как минимум закончить сезон вместе с Абаскалем», — цитирует Камоцци Metaratings.

После 16 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 27 набранных очков. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на шесть баллов.

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