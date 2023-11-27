Камоцци: «Нет смысла увольнять Абаскаля, всё зашло слишком далеко»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, выразил мнение, что московскому клубу не стоит отправлять в отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

При этом Камоцци отметил, что 34-летний испанец не подходит «красно-белым».

«Моё мнение не изменилось: он не тот тренер, который нужен «красно-белым». Но увольнять его уже нет смысла. Всё зашло слишком далеко, «Спартаку» придётся как минимум закончить сезон вместе с Абаскалем», — цитирует Камоцци Metaratings.

После 16 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 27 набранных очков. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на шесть баллов.