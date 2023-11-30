​Орлов – об Абаскале: «Не нам, журналистам, решать по поводу тренеров»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о рулевом московского «Спартака» Гильермо Абаскале.

По словам Орлова, он рад, что Абаскаль продолжает работать у руля «Спартака». Команда сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Я рад истории с Абаскалем. Я почти 50 лет в профессии и никогда не позволял себе сказать в эфире, что, наверное, надо менять тренера», - цитирует Орлова «Чемпионат» со ссылкой на эфир «Радио Зенит».

Орлов считает, что журналисты не должны «травить» Абаскаля.

«Не нам, журналистам, решать по поводу тренеров», - отметил Орлов.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в воскресенье, 3 декабря, - против «Ахмата» на выезде.