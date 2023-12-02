Мостовой: Джикии не стоит переживать за карьеру

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о ситуации с защитником и капитаном «красно-белых» Георгием Джикией, который перестал попадать в состав.

Последний раз 30-летний футболист выходил на поле 4 октября в матче Кубка России с «Динамо» (0:3).

«У Джикии сейчас непростой период. Могу ему посоветовать только терпения. Но за карьеру ему переживать не стоит. Не «Спартак» — так уйдет в другой клуб», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, центральный защитник такого уровня может играть еще долгое время, но сейчас трудно сказать, ошибется ли «Спартак», отпустив Джикию.

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти встречах с учетом всех турниров и получил две желтые карточки.