Мостовой назвал фаворита матча «Ахмат» - «Спартак»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался в преддверии матча 17-го тура чемпионата России между «Ахматом» и «Спартаком».

«Спартак» — фаворит. «Ахмат» уже чуть ли не на последнем месте, уже деваться некуда. Они должны собраться. Выиграет «Ахмат» — молодцы, выиграет «Спартак» — все скажут, что так и должно было быть», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Перед стартом поединка «красно-белые» находятся на четвертой позиции, имея в своем активе 27 очков. Грозненский коллектив занимает 14-е место, набрав всего 13 баллов.

Игра «Ахмат» - «Спартак» должна состояться завтра, 3 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию встречи, которая пройдет на портале LiveResult.