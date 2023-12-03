Полузащитник «Ахмата» Тимофеев оценил первую часть сезона для команды

Полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев высказался о первой части сезона грозненского клуба.

Игрок отметил, что отрезок получился плохим, ведь достаточно посмотреть на место, на котором идёт команда.

«У нас перед отпуском еще одна игра. Нужно ее хорошо провести, выиграть, а потом хорошо поработать на сборах. Тогда ситуация изменится», - приводит слова Тимофеева «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня, 3 декабря, грозненцы переиграли московский «Спартак» (2:1) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги и смогли выбраться из зоны вылета.

В последнем туре перед зимнем перерывом подопечные Мирослава Ромащенко сыграют против «Ростова».