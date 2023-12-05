Силкин: «Локомотив» удивил тем, что совершенно спокойно обыграл «Зенит»

Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о прошедшем туре РПЛ.

- Этот тур стал самым холодным и снежным. Это повлияло на результаты матчей?

- Я не думаю, что это как-то повлияло. Кому больше надо было, тот и выиграл.

- Считаете, что «Локомотиву» победа была нужнее, чем «Зениту»?

- «Локомотив» удивил результатом. Команда Галактионова совершенно спокойно обыграла такого соперника.

- Почему проиграл «Зенит»? Команда борется за первое место и явно приезжала в Москву за тремя очками.

- Потому что питерцы сейчас не в таком порядке, как в прошлом чемпионате. Ушел Малком, Кузяев тоже. А бразилец бразильцу рознь. Те, кто остался в команде, не пользовались спросом в Европе. А Малком – это серьезная потеря. Этот футболист был лидером команды. Уход даже одного сильного игрока может сказываться на результатах.

- Есть мнение, что в матче с «Локомотивом» снежная и холодная погода нивелировала качества питерских бразильцев. Согласны с этим?

- Я так не считаю. Они же не за просто так здесь играют. Им платят деньги. Просто их уровень мастерства недотягивает до уровня Малкома.

- «Зенит» и дальше продолжит терять очки? С учетом Кубка России это уже второе подряд поражение для питерцев.

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- Дальше так не будет, потому что никто этого не позволит. Там тоже не дураки работают. Команду тряхнут, и она опять начнет участвовать в чемпионской гонке.

- Как оцените победу «Динамо» над «Рубином»?

- «Динамо» сейчас на ходу. Жалко, что наступает перерыв, потому что никто не знает, как команда будет выглядеть весной. А сейчас бело-голубые играют неплохо.

- Тюкавин забил в пятом матче подряд. Чем это объясняете?

- Он набрал хорошую форму, все у него складывается нормально. Так бывает.

- Карпин громко высказался после матча с ЦСКА, что надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Он прав?

- Говорить можно все, что угодно. Белорусы тоже сначала перешли на систему «осень-весна», а потом отказались от нее. Потому что она не подходит. Раньше у нас было преимущество по отношению к другим странам: когда они начинали сезон, наш чемпионат был в разгаре, и мы всегда проходили в весеннюю часть еврокубков. А сейчас кто-то попал в пургу, и пришлось играть в сложных условиях, у кого-то еще какие-то проблемы.

- Неожиданный результат случился в Грозном, где аутсайдер «Ахмат» обыграл «Спартак», причем был удален Абаскаль за толчок Беришы. Как оцените матч?

- Надо быть внутри, чтобы рассуждать о проблемах команды. У «Спартака» и своих тренеров хватает, но кому-то всегда хочется, чтобы у руля были иностранцы. Вот иностранец и тренирует. У кого-то из них складывается, у кого-то нет. Если зимой уберут Абаскаля, мне будет все равно.

Елена Григорьевская