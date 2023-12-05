Журналист — о поступке Бериши в матче со «Спартаком»: «В Аргентине после такого была бы драка»

Аргентинский журналист Матиас Мачадо в интервью сетевому журналу «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поступке нападающего «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

Напомним, после одного из голов «Ахмата» Бериша с двух ног прыгнул в главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля, после чего испанец повалил футболиста на газон, за что получил впоследствии красную карточку.

«Очевидно, это провокация. Футболист зачем-то бежит к скамейке соперника и прыгает в подкате в главного тренера. А если бы он влетел в него? Я вижу, что тренер делает движение на всякий случай. Какое наказание было бы за это в Аргентине? Я уверен, игрока бы удалили и, скорее всего, на поле была бы драка (смеется)», — сказал Мачадо.

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, опережая 13-й «Ахмат» на 11 очков.