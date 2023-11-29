Ледяхов: Игра с «Ахматом» — ключевая для Абаскаля

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о будущем главного тренера столичного клуба Гильермо Абаскаля.

«Ключевая — следующая игра против «Ахмата». Если наберут максимум очков до зимней паузы, думаю, будут в тройке. Надо подождать и уже во время перерыва принимать решение по Абаскалю», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что пока «Спартаку» не стоит убирать испанского специалиста с должности наставника команды, ведь в чемпионате команда идет хорошо, набирает очки.

После 16 туров «красно-белые» занимают четвертую позицию в Российской премьер-лиге, имея в копилке 27 баллов.

Матч «Ахмат» - «Спартак» пройдет 3 декабря, начало игры запланировано на 19:00 по мск.