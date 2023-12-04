Александр Мостовой: «С «Ахматом» тяжело играть многим, но всё же такая команда, как «Спартак», проигрывать не должна»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «Спартака» в матче против «Ахмата».

«Я не ждал поражения. Я думал, что ничья будет как минимум, а вообще «Спартак» - фаворит. Да, с «Ахматом» тяжело играть многим, но все же такая команда, как «Спартак», проигрывать не должна. Я не верил, что «Спартак» проиграет. Тем более команда набирает форму вроде бы, судя по последним матчам.

Но стоит отметить, что по игре, по моментам это заслуженное поражение «Спартака». Он играл плохо. Это в очередной раз наводит на мысли о том, что «Спартак» всё-таки как был, так и остаётся нестабильным, к сожалению», - сказал Мостовой.