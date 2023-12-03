В Грозном проходит матч 17-го тура Премьер-лиги «Ахмат» - «Спартак». Ближе к концу первого тайма гости пропустили гол в контратаке после удара Гамида Агаларова, а также остались без главного тренера Гильермо Абаскаля, который получил красную карточку. Тем не менее, интрига в матче жива, так как столичная команда отыгралась до перерыва. Данил Пруцев сыграл налево под удар Антону Зиньковскому, который запусти мяч в дальний нижний угол ворот - 1:1. При таком раскладе «Спартак» делит четвертое место, а противник идет четвертым с конца. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
«Спартак» отыгрался в матче с «Ахматом»
|Ахмат
|Спартак Москва
окончен
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