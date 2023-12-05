В РПЛ высказались об эпизоде между Абаскалем и Беришей

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о резонансном эпизоде в матче 17-го тура Российской премьер-лиги между «Ахматом» и «Спартаком».

Напомним, что игрок грозненского клуба Бернард Бериша после гола в ворота столичного клуба с двух ног прыгнул в наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля, после чего испанский специалист повалил игрока на газон и получил красную карточку.

Алаев отметил, что обе стороны допустили лишние действия, но что случилось, то случилось.

«К сожалению, так бывает, что иногда эмоции зашкаливают и приводят к таким инцидентам. Я надеюсь, что все сделают выводы и мы теперь будем меньше упоминать КДК», - приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».