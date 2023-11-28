Ледяхов оценил шансы «Спартака» обогнать «Краснодар»

Экс-игрок «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о том, смогут ли «красно-белые» обойти «Краснодар» в турнирной таблице чемпионата России.

«Краснодар» проиграл только один матч. Они на протяжении всего чемпионата идут в лидерах. Нельзя говорить о кризисе. «Спартаку» нужно брать свои очки и не смотреть на остальных», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

После 16 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают четвертое место в Российской премьер-лиге, имея в своем активе 27 очков. Стоит сказать, что «красно-белые» отстают от третьей строчки всего на один балл. «Краснодар» находится на второй позиции, набрав 32 очка. Лидер РПЛ — «Зенит», у которого в активе 33 балла.