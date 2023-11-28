Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ледяхов оценил шансы «Спартака» обогнать «Краснодар»

28 Ноября 2023 • 16:31 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
03.12 19:00

Экс-игрок «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о том, смогут ли «красно-белые» обойти «Краснодар» в турнирной таблице чемпионата России.

«Краснодар» проиграл только один матч. Они на протяжении всего чемпионата идут в лидерах. Нельзя говорить о кризисе. «Спартаку» нужно брать свои очки и не смотреть на остальных», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

После 16 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают четвертое место в Российской премьер-лиге, имея в своем активе 27 очков. Стоит сказать, что «красно-белые» отстают от третьей строчки всего на один балл. «Краснодар» находится на второй позиции, набрав 32 очка. Лидер РПЛ — «Зенит», у которого в активе 33 балла.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Игорь Ледяхов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Ноября
16:31
Ледяхов оценил шансы «Спартака» обогнать «Краснодар»
14:26
Ледяхов: «Спартаку» нужно выложиться, занять место в тройке и пойти отдыхать»
14:24
Масалитин объяснил, как «Спартаку» удалось обрести стабильность
27 Ноября
15:05
Кирьяков: «Спартаку» пора сломать стереотипы о себе»
14:24
Камоцци: «Нет смысла увольнять Абаскаля, всё зашло слишком далеко»
13:48
Агент Селюк: «Конате хочет уйти из «Ахмата»
08:53
​Стало известно, какие матчи чемпионата России покажет «Матч ТВ» в прямом эфире в ближайшие выходные
26 Ноября
15:24
Агаларов — о матче с «Оренбургом»: «Неплохо, что прервали серию из поражений»
15:09
Маслов может перебраться к аутсайдерам РПЛ на правах аренды
14:40
Гладилин – о победе «Спартака» над «Балтикой»: «Качество игры на таком поле показать было нереально»
13:50
Щербаченко: «Абаскаль отгадал с Рябчуком»
13:35
Щербаченко: «В Калининграде Соболев был необходим»
13:17
Щербаченко рассказал, за счёт чего «Спартак» обыграл «Балтику»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Ноября
17:30 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» после ничьей в Самаре попросил ЭСК РФС разобрать четыре момента
17:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев ответил на вопрос о своём будущем
17:26 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук объяснил, за счёт чего «Пари НН» успешно выступает в РПЛ
17:23 · Кубок России
Ворота «Балтики» и «Локомотива» будут защищать два вратаря-ветерана
17:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
​«Акрон» нацелился на иностранного тренера
17:18 · Кубок России
Гилерме — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Балтикой»
17:17 · Кубок России
«Балтика» назвала состав на матч с «Локомотивом», Джанаев и Жиров – в основе
17:11 · Россия. Премьер-лига
​«Предложений не два»: Агент Тюкавина отреагировал на информацию об интересе из Европы
16:34 · Кубок России
​ЦСКА везёт красные мячи в Ростов-на-Дону фото
16:31 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов оценил шансы «Спартака» обогнать «Краснодар»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Тормена: Сделаю всё, чтобы быть готовым к игре с «Оренбургом»
16:12 · Россия. Премьер-лига
​Смородская: «Пока в «Спартаке» работает Абаскаль, толку не будет»
16:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Химок» Терехов: «Хотелось быть на первом месте»
16:06 · Россия. Премьер-лига
​Погребняк: Юран способен работать в больших клубах
15:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Новиков: «Ни звонков, ни предложения от «Акрона» не было»
Все новости
Рекомендуем