Валерий Кечинов: «Локомотив» с «Зенитом» сыграют вничью, а «Краснодар» выиграет у «Оренбурга»

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на 17-й тур РПЛ.

«Ахмат» примет «Спартак». Возможна потеря очков команды Абаскаля?

Да. Будет очень тяжёлый матч. В Грозном и так игры всегда складываются напряжённо, а сейчас «Ахмат» находится в критическом положении. Деваться ему вообще некуда. Поэтому я уверен, что гостям будет непросто, тем более, что они играют в последнее время нестабильно. Могут победить, а могут любой команде уступить. Поэтому всякий результат возможен.

Также «Спартаку» играть до перерыва с «Крыльями Советов». Москвичи удержат четвёртое место?

Сложно сказать. Мы видим, как команду лихорадит, поэтому всё возможно.

В предстоящем туре один из самых интересных матчей станет «Локомотив» – «Зенит». Что думаете об этом противостоянии?

У хозяев есть шансы набрать очки. Это очень приятная, симпатичная команда. Есть футболисты, которые могут решить исход матча за счёт своего мастерства. Поэтому «Зениту» тоже предстоит непростая игра. Но если делать какой-то прогноз, я бы поставил на ничью.

«Локомотив» остался без Галактионова и Баринова из-за дисквалификации. Это повлияет на игру железнодорожников?

Отсутствие тренер никак не повлияет на игру команды, а что касается Баринова, я не считаю, что его нельзя никем заменить, хотя это и капитан команды. Там есть ребята, которые неплохо играют в середине поля. Вот Дзюбу тяжело заменить, потому что он играет ключевую роль. Глушенкова тяжело заменить. Пиняев? Команда и без него играет. Хотя последний кубковый матч он неплохо провёл. Думаю, его выпустят на поле, но это не такой незаменимый футболист, как Глушенков и Дзюба, без которых игра в атаке тяжело складывается.

В первом круге «Локомотив» выиграл у «Зенита». Сейчас «Зенит» стал сильнее?

Реклама

Конечно, сильнее. Тогда «Зенит» не был на первом месте, а сейчас туда вернулся. Это добавляет команде психологической уверенности. Плюс питерцы начали по-другому строить игру и у них всё лучше и лучше получается.

ЦСКА примет «Ростов». Хозяева – явные фавориты?

Не думаю, что явные. «Ростов» сейчас набрал форму и может преподнести сюрприз. Есть ребята, которые могут решать исход матча за счёт индивидуального мастерства. Поэтому здесь всё возможно.

«Краснодар» примет «Оренбург». Дома без проблем выиграет?

«Оренбург» – очень крепкая команда, но «Краснодар» сейчас опустился на второе место и полон желания вернуться на вершину. Думаю, «быки» выиграют. Хотя без Кордобы им будет очень тяжело. Но есть ребята, которые способны его заменить.

Кокшаров?

Да. Есть хорошие атакующие вингеры. Они тоже за счёт мастерства могут решать исходы таких матчей. Есть Сперцян. То есть и по игре, и по составу южане сильнее. Но я видел последние матчи «Оренбурга» и надо отдать ему должное, команда очень крепкая.